O Valongo bateu a Oliveirense por 6-4, n prolongamento, e vai discutir a final da Liga dos Campeões em hóquei em patins, já este domingo (15h00), em Viana do Castelo, com o FC Porto que já tinha garantido a primeira vaga ao início da tarde.

A equipa comandada por Edo Bosh entrou a perder no jogo, consentindo o primeiro golo, logo no primeiro minuto, marcado por Tomás Pereira, mas acabou por recuperar e chegou ao final do tempo regulamentar com um empate 4-4, com dois golos de Facundo Bridge, numa recuperação que contou ainda com golos de Diogo Abreu e Nuno Santos. Do lado da Oliveirense, marcaram Lucas Martínez e também Xavi Cardozo, antes de Tomás Pereira voltar a marcar.

Já no prolongamento, Diogo Abreu marcou mais dois golos e abriu caminho para nova final para o Valongo.

Recordamos que o Valongo já chegou à final da Liga dos Campeões na época passada, mas acabou por perder o título para os italianos do Trissino.

A final deste domingo será frente ao FC Porto que, na outra meia-final, afastou o Barcelona.