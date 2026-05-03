A fase regular do Campeonato Nacional de hóquei em patins terminou este sábado e o Benfica terminou sem qualquer derrota, na liderança isolada da prova e com sete pontos de vantagem para o FC Porto.

No Pavilhão da Luz, as águias empataram a cinco golos com a Oliveirense e preparam-se agora para medir forças com a Sanjoanense nos «oitavos» do play-off. De resto, os outros três jogos colocam frente a frente as seguintes equipas: OC Barcelos-HC Braga, FC Porto-Oliveirense e Sporting-Valongo.

Destaque também para a goleada dos azuis e brancos sobre o CH Carvalhos (7-2) e o empate caseiro do Sporting frente ao Valongo (4-4), precisamente o adversário na próxima fase da competição. O primeiro de três encontros possíveis em cada uma das eliminatórias está marcado para 16 de maio.