Na segunda ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Benfica triunfou em França, na visita ao Quévert. Os comandados de Eduard Castro golearam, por 5-0.

Na ressaca da derrota na arena do FC Porto, o timoneiro espanhol apostou em Pedro Henriques, Nil Roca, Roberto Di Benedetto, Pau Bargalló e Gonçalo Pinto de início.

Entre os anfitriões, o português Tomás Cardoso foi titular.

O marcador foi inaugurado por Zé Miranda, em dose dupla, aos 21 e 24 minutos. Depois, coube a Pau Bargalló (33 e 45m) e a Lucas Ordóñez (36m) selarem a goleada.

Desta forma, o Benfica segue no topo do Grupo B, com seis pontos, igualado pelo Trissino, emblema italiano que venceu na visita a Valongo (1-4).

A fechar o pódio está a Oliveirense, com quatro pontos, que empatou na visita ao Liceo (1-1). Este emblema espanhol totaliza um ponto e ocupa o quarto lugar. Por fim, Valongo e Quévert seguem sem pontos.

Na 3.ª jornada, o Benfica viaja até Itália (20h45), enquanto a Oliveirense recebe o Valongo (21h), a 5 de dezembro (quinta-feira).

FC Porto resiste em França

Depois do triunfo no «Clássico», ante o Benfica, os dragões suaram para vencer em França, diante do Saint-Omer (2-3).

O espanhol Ricardo Ares alinhou com Xavi Malián, Edu Lamas, Hélder Nunes, Rafa e Carlo Di Benedetto.

Ao décimo minuto, os dragões inauguraram o marcador, por Rafa. Na segunda parte surgiram os golos de Di Benedetto, aos 29m, e de Gonçalo Alves, aos 39m.

Na resposta, Federico Balmaceda (39m) e Leo Savreux (45m) reabriram a disputa pelo resultado. Em todo o caso, sem engenho para forçar nova igualdade.

O triunfo deixa o FC Porto no quarto lugar do Grupo A, com três pontos, igualando Barcelona (5.º) e Reus (3.º). No topo estão Óquei Barcelos e Noia – que esta noite empataram 2-2 – com quatro pontos.

O Grupo A conta ainda com Saint-Omer, afundado e sem pontos.

Na próxima ronda, o FC Porto visita os espanhóis do Noia, na quinta-feira (20h30). Na noite anterior, na quarta-feira, o Barcelos visita o Barcelona (20h30).

De recordar que os quatro melhores classificados de Grupo A e B seguem para os quartos de final da Liga dos Campeões. O detentor do título, o Sporting, não está em prova.

