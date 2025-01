Na 5.ª jornada da Champions, apenas o Óquei Barcelos sorriu entre os portugueses. De resto, Benfica e Oliveirense tropeçaram, enquanto FC Porto e Valongo perderam fora de portas. Vamos por partes.

No Grupo A, o FC Porto foi derrotado na visita aos espanhóis do Reus, por 5-2. Depois de a primeira parte contar com um golo (1-0), a etapa complementar revelou-se terrível para os dragões, uma vez que o marcador evoluiu até ao 5-0.

A reação portista surgiu na reta final, por Diogo Barata e Gonçalo Alves.

No outro encontro do Grupo A, em França, o Barcelos triunfou na visita ao Saint-Omer, por 5-2.

Assim, o emblema minhoto lidera, com 11 pontos, mais um do que os espanhóis do Noia, e mais dois face ao Reus. No 4.º e último lugar de apuramento para os «quartos» surge o Barcelona, com sete pontos, mais um do que o FC Porto.

No fundo do Grupo A permanece o Saint-Omer, com zero pontos.

Na próxima ronda, na quinta-feira, os emblemas reencontram-se. O FC Porto recebe o Reus, o Barcelos recebe o Saint-Omer e o Barcelona visita o Noia.

No Grupo B, o Benfica empatou a zeros na Corunha, diante o Liceo. Entretanto, em solo nacional, a Oliveirense empatou a um golo com os italianos do Trissino. Por fim, o Valongo perdeu 5-4 na visita aos franceses do Quévert.

Vamos a contas. O Benfica permanece na liderança isolada, com 13 pontos, mais três do que o Trissino. No 3.º posto está a Oliveirense, com oito pontos, mais dois do que o Liceo.

Segue-se o Quévert, com três pontos, e o Valongo, com um.

Na próxima semana, também na quinta-feira, o Benfica recebe o Liceo, a Oliveirense visita o Trissino e o Valongo recebe o Quévert.