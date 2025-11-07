O Sporting iniciou a defesa da Liga dos Campeões com uma reviravolta épica na receção ao Óquei de Barcelos (4-3). Na noite desta quinta-feira, na primeira jornada do Grupo B, os comandados de Edo Bosch caíram em desvantagem graças ao bis de Miguel Rocha, que marcou aos 13 e 25 minutos.

Na segunda parte, Facundo Navarro reduziu aos 36m, mas Carlos Ramos respondeu com sucesso aos 41m. Entre investidas leoninas, Danilo Rampulla reduziu aos 47m, Guillem Torrents defendeu o penálti de Alessandro Verona (48m), que restabeleceu a igualdade no minuto seguinte (3-3). Em cima da derradeira buzina, Navarro bisou e completou a reviravolta.

Que noite no Pavilhão João Rocha 🤩

Obrigado a todos os Leões que vieram apoiar o #HóqueiSCP 💚 pic.twitter.com/bYm5dahWkw — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) November 6, 2025

Também em Lisboa, o Benfica levou a melhor sobre os italianos do Bassano (4-2). A primeira parte ficou marcada pelos golos de Zé Miranda, aos 8 e 25m, com resposta de Gerard Riba pelo meio.

Na etapa complementar, João Rodrigues (31m) e Diogo Rafael (44m) selaram a vitória, ainda que Scuccato tenha reduzido aos 50m.

Ainda neste grupo, a Oliveirense saiu derrotada de Espanha e do reduto do Liceo, na Corunha (3-2). Os golos surgiram todos na primeira parte, mas a Oliveirense apenas foi capaz de reduzir para 2-1 e 3-2.

Assim, o Grupo B é liderado por Sporting, Benfica e Liceo, enquanto Oliveirense, Bassano e Óquei de Barcelos seguem sem pontos. No Grupo A, FC Porto, Barcelona e Trissino lideram, na frente de Reus, Igualada e Saint-Omer.

Na segunda jornada da fase de grupos da Champions, a 20 de novembro, o Sporting visita o Bassano (19h45), o FC Porto recebeu o Reus (20h30), Oliveirense e Benfica medem forças às 21h, e o Óquei de Barcelos recebe o Liceo (21h30).