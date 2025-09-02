Portugal voltou a perder no Campeonato da Europa de hóquei em patins que está a decorrer em Paredes. Um dia depois do desaire diante da Itália (2-3), Portugal também perdeu esta terça-feira com a França, desta vez, por 1-3, num jogo em que a equipa comandada por Paulo Freitas permitiu que as emoções falassem mais alto do que a eficácia.

O FILME DO JOGO

Duas seleções que se conhecem muito bem, uma vez que o selecionador francês, Nuno Lopes, é português, e muitos dos jogadores da seleção gaulesa jogam no campeonato português, com natural destaque para os irmãos Di Benedetto, mas não só.

Portugal entrou no ringue ferido com o desaire diante da Itália, num jogo em que foi melhor, mas não venceu, mas esta terça-feira Portugal perdeu rapidamente a concentração, deixando-se envolver em muitas quezílias em campo. Depois de um cartão azul para cada lado, a França aproveitou para adiantar-se no marcador, com um espetacular remate de Marc Rouzé, num lance em que Xano Edo nem viu a bola partir.

Os portugueses procuraram reagir de imediato, mas deixaram novamente as emoções sobreporem-se ao jogo e a França esteve muito perto de dobrar a vantagem, com destaque para um remate ao poste e para uma série de boas defesas de Xano Edo que foi mantendo a diferença mínima e Portugal em jogo.

O empate chegou já em cima do intervalo, depois de mais dois cartões azuis, com Rafa a conquistar uma bola junto à tabela lateral, a encarar Chambel e fazer o 1-1. Portugal respirava de alívio e conquistava serenidade para a segunda parte.

Portugal melhora, mas volta a sofrer e desanima

A verdade é que Portugal entrou bem mais forte na segunda parte, mais concentrado, com maior gestão da posse de bola e a criar oportunidades, com Gonçalo Alves, Zé Miranda e Rafa com oportunidades claras para virar o resultado.

No entanto, totalmente contra a corrente do jogo, foi a França que voltou a marcar, novamente de forma surpreendente e espetacular, com Roberto di Bendetto a puxar o stick atrás para marcar desde o meio-campo. Xano Edo nem viu a bola entrar.

O selecionador Paulo Freitas pediu de imediato um timeout para exigir aos jogadores «calma» e para vincar que ainda faltava muito tempo de jogo, pouco mais de doze minutos nesta altura.

A verdade é que a França, logo a seguir, chegou às dez faltas e proporcionou um livre direto a Portugal, mas Chambel, com duas grandes defesas, anulou o remate e a recarga de Miguel Rocha.

Portugal começava a acusar, em termos físicos, o esforço que fez para tentar virar o resultado e também acusava, em termos anímicos, o segundo golo da França.

Os franceses, claramente mais frescos nesta ponta final, aproveitaram muito bem as subidas de Portugal para tentarem chegar a um terceiro golo que, após várias ameaças, acabou mesmo por chegar, a quatro minutos do final, desta vez, com autoria de Carlo di Bendetto. Já não havia tempo, nem espírito para contrariar o resultado.

Dois jogos, duas derrotas, mas dois jogos com histórias bem distintas. Frente à Itália, Portugal foi melhor e perdeu, frente à França, Portugal perdeu com total mérito dos Bleus.

Segue-se a Espanha, campeã da Europa em título, que, também esta terça-feira, bateu a Itália (3-1) e segue destacada no topo da classificação do Grupo A, com o máximo de 6 pontos, à frente da Itália e França, ambas com 3, enquanto Portugal está ainda no zero.

Recordamos que as equipas do Grupo A, cruzam, depois, nos quartos de final, com as equipas do Grupo B.