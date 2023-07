A Seleção Nacional de hóquei em patins estreia-se esta segunda-feira, a partir das 17h30, na 55.ª edição do Campeonato da Europa, que vai decorrer, até sábado, em Sant Sadurni d’Anoia, na Catalunha, num embate frente a Itália que poderá acompanhar EM DIRETO no Maisfutebol.

Portugal está inserido no Grupo A que, além da Itália, conta também com a bicampeã Espanha, anfitriã deste torneio, além da França. O Grupo B, de onde vai sair um possível adversário dos quartos de final, conta com Inglaterra, Suíça, Alemanha e Andorra.

Portugal é recordista de títulos, com 21 vitórias, mais três do que a Espanha (18), mas já não vence o Europeu desde 2016.

O calendário completo do Campeonato da Europa

GRUPO A:

1.ª jornada:

Segunda-feira, 17 jul:

Portugal – Itália, 17:30

Espanha – França, 20:00

2.ª jornada:

- Terça-feira, 18 jul:

Espanha – Portugal, 17:30

Itália – França, 20:00

3.ª jornada:

Quarta-feira, 19 jul:

Portugal – França, 17:30

Itália – Espanha, 20:00

GRUPO B:

1.ª jornada:

- Segunda-feira, 17 jul:

Suíça – Inglaterra, 12:30

Andorra – Alemanha, 15:00

2.ª jornada:

- Terça-feira, 18 jul:

Andorra – Suíça, 12:30

Inglaterra – Alemanha, 15:00

3.ª jornada:

- Quarta-feira, 19 jul:

Suíça – Alemanha, 12:30

Inglaterra – Andorra, 15:00

QUARTOS DE FINAL:

Quinta-feira, 20 jul:

Jogo 1: 4.º A – 1.º B, 12:30

Jogo 2: 3.º A – 2.º B, 15:00

Jogo 3: 2.º A – 3.º B, 18:30

Jogo 4: 1.º A – 4.º B, 20:00

MEIAS-FINAIS:

- Sexta-feira, 21 jul:

Jogo 5: Vencedor do Jogo 1 – Vencedor do Jogo 3, 18:30

Jogo 6: Vencedor do Jogo 2 – Vencedor do Jogo 4, 20:00

FINAL:

Sábado, 22 jul:

Vencedor do jogo 5 – Vencedor do jogo 6, 20:45

Jogo de atribuição do 3.º/4.º lugares:

Derrotado MF1 – Derrotado MF2, 17:30