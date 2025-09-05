Hoquei Em Patins
Há 1h e 23min
Europeu de hóquei: França goleia Itália e marca presença na final
Gauleses marcaram assim encontro com o vencedor da outra meia-final entre Portugal e Espanha
TR
Gauleses marcaram assim encontro com o vencedor da outra meia-final entre Portugal e Espanha
TR
A França goleou esta sexta-feira a Itália por 9-5 na meia-final do Europeu de hóquei, que decorre em Paredes, Portugal. Os franceses vão, assim, à procura do primeiro titulo europeu.
Nos «quartos», a França bateu a Alemanha (6-0) e a Itália superiorizou-se à Suíça (10-0). Os gauleses, treinados pelo português Nuno Lopes, negaram assim o favoritismo dos italianos, pelo menos no plano teórico, operando uma goleada para garantir a presença na final do Europeu.
Deste modo, os franceses ficam à espera de conhecer o adversário para a derradeira final, que sairá do confronto entre Portugal e Espanha.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS
VÍDEOS MAIS VISTOS