A França goleou esta sexta-feira a Itália por 9-5 na meia-final do Europeu de hóquei, que decorre em Paredes, Portugal. Os franceses vão, assim, à procura do primeiro titulo europeu.

Nos «quartos», a França bateu a Alemanha (6-0) e a Itália superiorizou-se à Suíça (10-0). Os gauleses, treinados pelo português Nuno Lopes, negaram assim o favoritismo dos italianos, pelo menos no plano teórico, operando uma goleada para garantir a presença na final do Europeu.

Deste modo, os franceses ficam à espera de conhecer o adversário para a derradeira final, que sairá do confronto entre Portugal e Espanha.