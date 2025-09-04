Portugal alcançou esta quinta-feira a primeira vitória no Campeonato da Europa que está a decorrer em Paredes, com uma goleada a Andorra (11-2) que abre caminho para os quartos de final onde a equipa comandada por Paulo Freitas vai voltar a defrontar a favorita Espanha, já esta sexta-feira (21h45).

Depois de três desaires consentidos na primeira fase, com um total de nove golos sofridos e apenas quatro marcados, Portugal alinhou os patins esta quinta-feira para vencer no primeiro jogo a eliminar. Agora era mais a sério e, apesar do adversário ser mais modesto, era mesmo obrigatório vencer.

Confira o FILME DO JOGO e os VÍDEOS DOS GOLOS

Depois de um emocionante minuto de silêncio em memória das vítimas da tragédia do elevador da Glória, com as equipas, jogadores e adeptos em comunhão, Portugal partiu de imediato para o ataque, com Alvarinho, jogador dos italianos do Trissino, a bisar no primeiro minuto. Estava aberto o caminho, mas logo a seguir, Portugal começou a perder-se em individualismos e Andorra reduziu a diferença com uma «bomba» de Javier Patau.

O selecionador Paulo Freitas não estava a gostar do que estava a ver e pediu o primeiro «timeout» para fazer uma primeira advertência aos jogadores, pedindo «mais jogo coletivo». Não foi possível perceber se as palavras do selecionador surtiram efeito porque, logo a seguir, Andorra viu um cartão azul e, em vantagem numérica, Portugal voltou a disparar no marcador, com Alvarinho a chegar ao «hat-trick, antes Hélder Nunes fazer o 4-1 com um remate de meia-distância.

Hélder Nunes ©️

QF WSE Euro | 🇵🇹 Portugal 4x1 Andorra 🇦🇩 📲 Todos os jogos do WSE Euro Hóquei são na DAZN. Regista-te e vê grátis em https://t.co/npMpZKnWGb#DAZNHóquei pic.twitter.com/o9cKNSq4r6 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 4, 2025

Portugal disparou depois no marcador, primeiro com um penálti muito bem convertido por Gonçalo Alves, enquanto Rafa também marcou, a passe do capitão do FC Porto, e, mesmo a fechar, Miguel Rocha marcou mais dois, para Portugal chegar ao intervalo a vencer por um categórico 8-1.

Um autêntico passeio que descontraiu os portugueses que levantaram claramente o pé na segunda parte, diante de uma Andorra que regressou mais agressiva. Nos primeiros minutos da segunda parte não houve golos, mas cresceu o número de faltas a olhos vistos, ao ponto de Andorra ver o segundo cartão azul neste jogo.

Gonçalo Alves 🤚



QF WSE Euro | 🇵🇹 Portugal 5x1 Andorra 🇦🇩



📲 Todos os jogos do WSE Euro Hóquei são na DAZN. Regista-te e vê grátis em https://t.co/npMpZKnWGb#DAZNHóquei pic.twitter.com/KvL9xYQzTX — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 4, 2025

A verdade é que, pela segunda vez nesta partida, o selecionador Paulo Freitas ficou irritado com a resposta dos jogadores e pediu mais uma pausa. «Sabem porque é que pedi este timeout? Sabem? É que já estamos a desvirtuar. Vamos lá fazer o que tínhamos combinado», pediu o selecionador.

Novamente em vantagem numérica, Portugal voltou a fazer disparar o marcador logo a seguir, com Paulo Alves a bisar no jogo. Andorra ainda beneficiou de um penálti, que permitiu a Bernat Picanyol reduzir a diferença, mas Miguel Rocha também chegou ao hat-trick antes de Alvarinho completar o póquer, na marcação de um livre direto.

Portugal acabou por vencer por 11-2 e, desta forma, marcou um segundo encontro, já para esta sexta-feira, com a Espanha. Apesar dos três desaires a abrir este torneio, Portugal está agora a apenas duas vitórias de alcançar um título que lhe escapa desde 2016.