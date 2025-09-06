Portugal venceu a Espanha nas meias-finais do Europeu de hóquei em patins, que decorre em Portugal. Com um empate de 2-2, o jogo decidiu-se nas grandes penalidades. Os portugueses triunfaram e garantiram a passagem à final deste sábado, onde vão enfrentar a França à procura de um troféu que escapa desde 2016.

Recorde o filme do jogo.

Os lusos entraram fortes e deixaram claro o desejo de assumir o jogo desde o primeiro minuto. Tanto ofensivamente, que beneficiou de boas oportunidades, como defensivamente, que não permitiu aos espanhóis terem oportunidades claras de golo.

O tempo foi passando e a Espanha cresceu no jogo, beneficiando de boas oportunidades, Porém, Xano Edo mantinha a baliza portuguesa em nulo. Por outro lado, Càndid Ballart também não deixava que os portugueses inaugurassem o marcador.

Já a terminar a primeira parte, Cervera atinge na cara Zé Miranda e vê um cartão azul. Sem conseguir aproveitar a vantagem numérica, Portugal foi para intervalo com um jogo sem golos.

Na segunda parte surgiram os golos. Primeiro pela seleção espanhola, que aos 12 minutos inaugurou o marcador pelas mãos de Sergi Aragonès. Portugal não baixou os braços e respondeu de seguida.

Cerca de dois minutos depois do golo sofrido, Luís Querido atirou de longe e Miguel Rocha desviou para restabelecer o empate. Paulo Freitas pediu agressividade à equipa, que entregou. Poucos minutos depois, o capitão Hélder Nunes levou o pavilhão à loucura. Conduziu para dentro e no corredor central atirou potente para o golo da reviravolta.

A formação espanhola ainda apostou no cinco para quatro, e conseguiu empatar a partida a 29 segundos do fim do jogo. As equipas foram para prolongamento. Sem golos no tempo extra, tudo se decidiu na marca das grandes penalidades.

Da marca dos penáltis, os orientados de Paulo Freitas foram superiores, registrando a primeira vitória frente à Espanha nas meias-finais num Europeu.

Portugal enfrenta, então, a França no Europeu de hóquei em patins este sábado, com o início do jogo agendado para as 21h15.