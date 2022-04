O FC Porto venceu o Óquei de Barcelos esta sexta-feira no desempate por grandes penalidades (5-4), depois de um empate 3-3 no final do prolongamento da final four da Taça de Portugal, num jogo marcado por duas quebras de energia no Multiusos de Paredes. A equipa do Dragão vai, agora, aguardar pelo vencedor do Oliveirense-Benfica, marcado para as 20h00, para saber com quem é que vai discutir o título na prova rainha no sábado (17h00).

Um jogo impróprio para cardíacos, com constantes mudanças no marcador. A equipa de Barcelos marcou primeiro, o FC Porto deu a volta ao resultado, mas o empate 2-2 no final do tempo regulamentar levou o jogo para prolongamento numa partida com Mali, guarda-redes dos minhotos, em plano de destaque, com a defesa de uma grande penalidade e de quatro livres diretos.

Na etapa complementar, o Óquei de Barcelos voltou a estar em vantagem (3-2), mas um golo de Ezequiel Mena, aos 58 minutos, acabou por levar o jogo para as grandes penalidades onde o FC Porto foi mais feliz, com Tiago Rodrigues a defender o decisivo penálti marcado por Querido.

O FC Porto garantiu, assim, a primeira vaga para a final de domingo, ficando agora a aguardar pelo vencedor do embate entre a Oliveirense e o Benfica, marcado para as 20h00, para saber com quem vai discutir o título.