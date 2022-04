A equipa de hóquei em patins do Sporting perdeu na estreia do grupo B da Golden Cup diante do Barcelona, por 4-1, numa partida realizada no Palacio de los Deportes de Riazor, na Corunha. O FC Porto, por seu lado, entrou a vencer no Grupo A, antes de defrontar o Benfica, com uma vitória pela margem mínima diante dos espanhóis do Caldes (8-7).

A equipa catalã entrou no jogo com uma grande eficácia, chegando rapidamente aos 2-0 com golos de Sergi Llorca (13m) e Pau Bargalló (14m). Já na segunda parte, o Barça aumentou a vantagem com um golo do português Hélder Nunes, antes dos leões reduzirem a diferença por Ferran Font, na marcação de um livre direto. Hélder Nunes ainda desperdiçou uma grande penalidade, antes de Bargalló fixar o resultado final em 4-1, com um remate de costas para a baliza.

O FC Porto, por seu lado, ainda na ressaca da conquista da Taça de Portugal, chegou ao intervalo a vencer o Caldes por 6-1, com cinco golos de Carlo do Benedetto, mas acabou a sofrer e a segurar o triunfo por 8-7. A equipa de Ricardo Ares vai agora, já esta terça-feira, medir forças com o Benfica.

Nos restantes grupos com equipas portuguesas, o HC Braga perdeu com o Liceo por 5-3, no Grupo C, enquanto a Oliveirense empatou com o Noia (5-5), no Grupo D.

Benfica, no Grupo A, e Óquei de Barcelos, no Grupo C, folgaram nesta ronda inaugural.

Os dois primeiros de cada grupo de três equipas qualificam-se para os quartos de final.