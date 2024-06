O FC Porto pode garantir o título de campeão de hóquei em patins esta quarta-feira, quando voltar a defrontar o Benfica, na Luz, no jogo quatro da final do campeonato. Em caso de triunfo dos encarnados, haverá um quinto jogo no Dragão Arena, mas Gonçalo Alves diz que a equipa está determinada em fechar a eliminatória já em Lisboa.

O capitão do FC Porto, na antevisão do jogo, fala numa equipa «motivadíssima» e preparada para um «ambiente hostil», mas determinada em regressar a casa com as contas fechadas.

«Estamos desejosos de conquistar este título e vamos fazer tudo para consegui-lo. Vamos lá com o pensamento de fechar já a eliminatória e queremos ser campeões em Lisboa. Temos tudo para o conseguir, sabemos que o Benfica também vai fazer tudo para não sermos campeões na Luz, mas é importante irmos com o pensamento de fechar já. É esse o objetivo, queremos ser campeões o mais rápido possível», destacou o jogador em declarações às plataformas do clube.

Até ao momento, os dois rivais venceram os respetivos jogos em casa, o FC Porto soma dois triunfos no Dragão, enquanto, pelo meio, o Benfica venceu o seu jogo na Luz. «O Benfica tem a pressão do lado deles, porque não pode falhar, e nós vamos tentar aproveitar os erros que eles possam cometer. Esse é o ponto e o fator casa tem sido muito importante. Com os nossos adeptos, no nosso pavilhão, nota-se muito a diferença porque é completamente diferente jogar num ambiente incrível ou num ambiente hostil», comentou.

Um objetivo difícil, até porque, no jogo 2, também na Luz, o Benfica venceu de forma categórica, por 5-2. «Os números do jogo 2 foram exagerados para o que aconteceu durante os 50 minutos e temos que manter o foco, a concentração e o empenho defensivo para não voltarmos a sofrer cinco golos, porque assim fica quase impossível conseguir a vitória», destacou ainda.

O quarto jogo da final do campeonato tem início marcado para as 18h00 desta quarta-feira. Em caso de triunfo do Benfica, o quinto jogo está já marcado para o próximo domingo.