As equipas de hóquei em patins do FC Porto e do Benfica jogam esta quinta-feira no Arena Dragão, a partir das 15 horas, o primeiro jogo do play-off do título do campeonato, à melhor de cinco partidas. Um jogo para acompanhar AO VIVO no Maisfutebol.

O FC Porto terminou a fase regular no primeiro lugar e, por isso, tem o privilégio de começar o play-off em casa, diante de um Benfica que chega a esta fase motivado, depois de ter afastado o Sporting, na meia-final, num quinto jogo no Pavilhão João Rocha.