Hóquei: Óquei de Barcelos e Sporting goleiam na estreia no Mundial de Clubes
Vitórias frente a adversários argentinos marcam arranque no torneio
O Óquei de Barcelos e o Sporting estrearam-se com duas goleadas, frente equipas argentinas, no Mundial de Clubes de hóquei em patins, em San Juan, na Argentina.
A equipa do Minho foi a primeira a entrar em ação, na noite de quarta-feira, frente o Centro Valenciano. Os atuais campeões europeus, venceram os argentinos por 6-2.
Miguel Rocha abriu o marcador aos 10 minutos com uma grande penalidade e ampliou a vantagem poucos minutos depois. Nahuel Frias Douglas reduziu para o Centro Valenciano aos 16 minutos.
Na segunda parte, Rocha completou o hat-trick aos 32 minutos, novamente de grande penalidade. Ivan Morales e Franco Ferruccio, juntaram os nomes à lista de marcadores e aumentaram a vantagem dos minhotos. Rodrigo Ferruccio ainda marcou o segundo do Centro Valenciano aos 45 minutos, antes de Franco Ferruccio bisar e fechar o resultado.
O Sporting entrou em campo mais tarde, na madrugada desta quinta-feira, e bateu o Olimpia por 7-3, repetindo o feito dos compatriotas.
Alessandro Verona abriu o marcador para o Sporting logo no início da partida, e Diogo Barata aumentou a vantagem aos três minutos. Gonzalo Acosta reduziu para o Olímpia, mas Henrique Magalhães assegurou o resultado confortável de 3-1 ao intervalo.
No início do segundo tempo, Ignacio Meier reduziu para o Olímpia, antes de Verona voltar a ampliar a vantagem. Federico Ortiz ainda marcou aos 35 minutos para os argentinos, mas Danilo Rampulla respondeu de imediato para o Sporting. Nos últimos dez minutos, Nolito juntou o nome à lista dos marcadores, com dois golos e confirmou a goleada leonina.
Com estes triunfos, o Sporting e o Barcelos somam três pontos nos respetivos grupos. Ambas as equipas voltam a jogar esta quinta-feira. Os minhotos têm encontro marcado com o San Jorge para as 18h, enquanto os leões defrontam o Andes Talleres às 23h.
