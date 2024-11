Na primeira ronda de qualificação para a Liga dos Campeões de hóquei em patins, disputada em França, o Óquei de Barcelos goleou os gualeses do La Vendéenne, por 0-8.

Por isso, o emblema luso lidera o Grupo 2, aguardando pelo desfecho do Sporting-La Vendéenne, agendado para a tarde deste sábado (16h).

Por fim, no domingo (13h), leões e barcelenses encerrarão a contenda, na certeza de que apenas um atingirá a fase de grupos da Champions.

Entretanto, no Grupo 3, o Valongo venceu o Riba D’Ave, por 4-2, enquanto os espanhóis de Calafell derrotaram os suíços do Diessbach (7-3).

Por fim, no Grupo 4, o Sp. Tomar entrará em cena este sábado, às 10h, frente aos italianos do Sarzana. Depois, no domingo (10h), jogarão ante os franceses do Quévert.

Esta fase de qualificação decorrerá até ao final da tarde deste domingo e apenas os quatro líderes alcançarão a fase principal da Champions.