Hóquei: Barcelos vence Sporting com golo no fim, Benfica e FC Porto também ganham
Campeão europeu bateu leões num jogo louco, águias sofreram para continuar invictas e dragões venceram com autoridade na 18.ª jornada
O Óquei de Barcelos venceu o Sporting por 7-6, num dos jogos mais emocionantes da 18.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, decidido com um golo a apenas seis segundos do final.
Num duelo entre campeão europeu e campeão mundial, os minhotos entraram com tudo e chegaram rapidamente a uma vantagem confortável, com golos de Vieirinha (4m), Carlitos (5m), Iván Morales (6m) e Tato Ferruccio (7m).
Antes do intervalo, Rafa Bessa (17m) ainda reduziu para os leões, mas Ferruccio voltou a marcar (22m), colocando o marcador em 5-1 ao intervalo. O Sporting reagiu na segunda parte e reduziu por Facundo Navarro (27m) e Alessandro Verona (45m), mas o golo de Kylian Gil (46m) parecia sentenciar a partida.
No entanto, o Sporting voltou a recuperar da desvantagem e empatou com golos de Rafa Bessa, Danilo Rampulla e Alessandro Verona. Quando o empate parecia inevitável, Iván Morales marcou o golo decisivo a seis segundos do fim. O Sporting está no segundo lugar, com 42 pontos, enquanto o Óquei de Barcelos é terceiro, com 40.
O Benfica manteve a liderança isolada ao vencer no terreno do Riba d’Ave por 5-4, mas sentiu grandes dificuldades frente a uma equipa que luta pela permanência. João Rodrigues colocou os encarnados em vantagem (9m), mas os anfitriões responderam com três golos, dois de Nanu Castro e um de Guilherme Azevedo. Ainda antes do intervalo, Lucas Ordoñez (22m) e Zé Miranda (25m) restabeleceram a igualdade.
Na segunda parte, Nanu Castro voltou a colocar o Riba d’Ave em vantagem (27m), mas João Rodrigues respondeu de imediato com dois golos no mesmo minuto (28m), consumando a reviravolta decisiva. O Benfica lidera assim a classificação com 50 pontos, mais oito do que o Sporting, enquanto o Riba d’Ave está no 12.º lugar, com 17.
Já o FC Porto venceu o Juventude Pacense por 6-1, num jogo dominado desde cedo pelos dragões. Gonçalo Alves abriu o marcador (4m) e bisou pouco depois (7m), seguindo-se os golos de Rafa Costa (10m) e Carlo Di Benedetto (13m), que deixaram o resultado em 4-0 ainda antes do quarto de hora. Joca Guimarães reduziu (25m) em cima do intervalo.
Na segunda parte, Gonçalo Alves completou o hat-trick (32m) e Mena fechou as contas (39m). O FC Porto segue no quarto lugar, com 39 pontos, mantendo-se na luta pelos lugares cimeiros do campeonato, enquanto a Juventude Pacense segue no nono lugar com 20.
Por fim, a Oliveirense venceu no terreno do Carvalhos por 5-2, confirmando a superioridade na segunda parte. Vasco Casanova adiantou os anfitriões (9m), mas Marc Rouzé empatou perto do intervalo (24m).
Após o descanso, Joan Galbas e João Souto consumaram a reviravolta, com Rúben Sousa ainda a reduzir. Contudo, Marc Rouzé bisou e Lucas Martínez fechou o resultado, garantindo um triunfo seguro da equipa de Oliveira de Azeméis.
Classificação do Campeonato Nacional de hóquei em patins.
1.º: Benfica, 50 pontos;
2.º: Sporting, 42 pontos;
3.º: Óquei de Barcelos, 40 pontos;
4.º: FC Porto, 39 pontos;
5.º: Hóquei de Braga, 32 pontos;
6.º: Valongo, 24 pontos;
7.º: Oliveirense, 24 pontos;
8.º: Sp. Tomar, 21 pontos;
9.º: Juventude Pacense, 20 pontos - um jogo em atraso;
10.º: Sanjoanense, 19 pontos;
11.º: Turquel, 18 pontos;
12.º: Riba d'Ave, 17 pontos - um jogo em atraso
13.º: Carvalhos, 10 pontos;
14.º: Póvoa, 4 pontos.