A equipa de hóquei em patins do Benfica foi ao Pavilhão Dr. Salvador Machado bater a Oliveirense por 3-1, no grande jogo da 5.ª jornada do campeonato nacional, e, desta forma, acompanha o Sporting e o FC Porto que também somaram triunfos tranquilos este sábado.

A equipa comandada por Edu Castro entrou a todo o gás no jogo e chegou ao intervalo já a vencer por 2-0 com golos de Roberto Di Benedetto (12m) e João Rodrigues (15m).

A Oliveirense ainda equilibrou o jogo na segunda parte, mas foi o Benfica que acabou por aumentar a vantagem, aos 26 minutos, por Pau Bargalló. A Oliveirense não conseguiu melhor do que reduzir a diferença no marcador, aos 45 minutos, com um golo de Franco Platero.

Antes deste jogo, o Sporting já tinha goleado o AD Valongo, no Pavilhão João Rocha, por 4-0, somando o terceiro triunfo consecutivo na competição, desta vez, com um «bis» de Alessandro e um golo de Toni Pérez na primeira parte, antes de Roc Pujadas fixar o resultado final no segundo tempo. Antes deste jogo, houve tempo para uma sentida homenagem a Pedro Gil, ex-hoquista que terminou a carreira este ano depois de cinco temporadas nos leões.

Entretanto, o FC Porto, no regresso a casa, também alcançou uma goleada categórica diante do GRF Murches, neste caso, por 7-1.

A equipa comandada por Ricardo Ares chegou ao intervalo a vencer por 4-1 e sentenciou o jogo com mais três golos na segunda parte. Marcaram para a equipa da casa Gonçalo Alves (5m e 21m), Rafael Lourenço (9m), Carlo Di Benedetto (22m e 24m), Hélder Nunes (36m) e Ezequiel Mena (38m e 47m). Rafael Lourenço (9m) marcou o golo solitário da equipa de Cascais.

Com estes resultados, os três rivais juntam-se ao Óquei de Barcelos, todos com 9 pontos. O FC Porto, no entanto, tem mais um jogo (perdeu um deles) e a equipa minhota ainda joga neste sábado com a Juventude de Viana.