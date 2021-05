A equipa de hóquei em patins do Benfica bateu a Oliveirense por 7-3, no terceiro jogo dos play-off dos quartos de final e, desta forma, marcou encontro com o FC Porto nas meias-finais do campeonato nacional.

Depois de uma vitória para cada lado nos dois primeiros jogos, o jogo decisivo chegou ao intervalo com um empate 2-2, mas a equipa da Luz entrou mais forte para a etapa complementar e adiantou-se no marcador com golos de Edu Lamas, Diogo Rafael e Carlos Nicolía.

A Oliveirense ainda reduziu a diferença, mas as águias impuseram-se definitivamente com golos de Valter Neves e mais um de Nicolía que ficou o resultado final em 7-3.

O Benfica segue, assim, para as meias-finais onde vão defrontar o FC Porto, com o primeiro embate marcado já para o próximo sábado para o Dragão Caixa.

A outra meia-final vai colocar frente a frente Sporting e o Óquei de Barcelos.