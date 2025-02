Sporting e Benfica empataram a dois golos este domingo, no Pavilhão João Rocha, num dérbi da 15.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Com este resultado, o Benfica mantém-se na liderança, passando a somar 38 pontos, mais um do que os leões. Quem pode aproveitar é o FC Porto, que tem 33 pontos e, caso vença no reduto da Oliveirense, ficará a um do Sporting.

O jogo foi marcado pelas exibições de Ângelo Girão e Pedro Henriques, guarda-redes de ambas as equipas que evitaram outros números no marcador.

A partida foi interrompida logo aos três minutos, quando, já após um penálti para o Sporting defendido pelo guardião encarnado, Rafael Bessa bateu com a cabeça na tabela e ficou a sangrar. O lance resultou em cartão azul para Gonçalo Pinto, enquanto Bessa seguiu para o balneário.

O jogo esteve interrompido largos minutos, até que foi retomado com livre direto e Nolito Romero (3m) picou a bola sobre Pedro Henriques para dar vantagem à equipa da casa.

O Benfica reagiu ao golo sofrido e, aos dez minutos, empatou por Lucas Ordóñez.

Os dois guarda-redes continuaram a exibir-se em alto nível e os golos só voltaram a aparecer no segundo tempo. Aos 35 minutos, Roc Pujadas colocou os leões novamente na frente, porém, os encarnados responderam no minuto seguinte e Ordóñez bisou, aproveitando uma perda de bola de Henrique Magalhães.

A reta final foi de loucos, com penáltis desperdiçados para ambos os lados e os guarda-redes a imporem-se nos livres diretos. A vitória podia cair para qualquer lado, mas a igualdade perdurou até ao fim.