Hóquei: Benfica goleia e regressa à liderança isolada do campeonato
Zé Miranda aponta «hat-trick» e Ordóñez aponta «bis» na vitória por 7-2 sobre o Riba d'Ave
O Benfica recebeu e goleou o Riba d'Ave por 7-2, regressando assim à liderança isolada do campeonato nacional de hóquei em patins.
Após a vitória do Óquei de Barcelos sobre o Sporting, no Pavilhão João Rocha (4-2), as águias estavam «obrigadas» a vencer para manterem os três pontos de vantagem no topo da classificação. O grande destaque da primeira parte foi Zé Miranda, que apontou um «hat-trick» em seis minutos.
Ainda antes do intervalo, Gonçalo Pinto (23 minutos) também colocou o nome na lista de marcadores e Gonçalo Santos ainda conseguiu reduzir a desvantagem dos visitantes no encontro.
Já no segundo tempo, Nanu Castro ainda deu esperança ao Riba d'Ave, mas o golo de João Rodrigues e o «bis» de Lucas Ordóñez confirmaram a quinta vitória em cinco jogos para os comandados de Eduard Castro.
O Benfica ocupa assim o primeiro lugar da tabela (15 pontos), com três de vantagem para o Óquei de Barcelos e quatro sobre o Sporting.