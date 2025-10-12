Hóquei: Benfica goleia Turquel no arranque do campeonato
Encarnados começaram a nova época com um triunfo por 5-0 na Luz
O Benfica entrou com o «patim direito» no Campeonato Nacional de hóquei em patins, ao golear o Turquel por 5-0, em jogo da primeira jornada, disputado este domingo no Pavilhão da Luz.
No dia seguinte à conquista da Supertaça pelo Sporting, os encarnados assinalaram a abertura da nova época. Roberto di Benedetto abriu o marcador aos 10 minutos, antes de Vítor Oliveira ampliar a vantagem com um remate desviado num patim adversário (21’). Pouco depois, Zé Miranda marcou de penálti (24’) antes do intervalo.
Na segunda parte, João Rodrigues (34m) e Lucas Ordoñez (35m) fecharam a contagem, confirmando um triunfo tranquilo. O Turquel ainda teve hipótese de reduzir, mas Xavi Lourenço falhou uma grande penalidade.
Na restante jornada, o Valongo venceu em Oliveira de Azeméis (3-1), enquanto o HC Braga bateu o Juventude Pacense por 7-1. O Sporting estreia-se na segunda-feira frente à Sanjoanense (21h00), ao passo que o FC Porto entra em ação na terça-feira contra o Óquei de Barcelos (20h00).