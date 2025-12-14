Dois dias após ter goleado o campeão da Europa em título (Óquei de Barcelos), o Benfica voltou a vencer e somou o nono triunfo em nove jogos para o campeonato nacional de hóquei em patins.

No Pavilhão da Luz, os comandados de Eduard Castro tiveram em Gonçalo Pinto a grande figura do encontro, já que o português apontou os dois golos do Benfica em todo o encontro. O primeiro surgiu aos 12 minutos e já em cima do apito final da equipa de arbitragem conseguiu dobrar a vantagem no marcador.

Por sua vez, o Sporting também cumpriu a sua parte e levou de vencida a Juventude Pacense (6-3), mantendo assim a diferença de cinco pontos para os líderes da prova. Alessandro Verona marcou três golos, Nolito Romero «bisou» e Santiago Honório também faturou para a formação orientada por Edo Bosch.

Destaque ainda para a vitória do Óquei de Barcelos sobre o CD Póvoa (9-7), que mantém a equipa no terceiro posto, ainda que com um jogo a menos do que os adversários da frente da tabela. O FC Porto foi a casa do Valongo golear por 5-1 e está agora isolado no quinto lugar, com 16 pontos em nove jornadas.