Benfica e FC Porto triunfaram, neste domingo, na 14.ª jornada da Fase Regular da Liga. No princípio da tarde, em Lisboa, as águias venceram o Juventude Pacense, por 6-2.

Ainda que Zé Miguel tenha inaugurado o marcador para os visitantes logo no primeiro minuto, seguiu-se o bis de Pau Bargalló e o golo de Gonçalo Pinto, aos 5 e 16m.

Na segunda parte, Bargalló voltou a fazer estragos (28m), enquanto Zé Miranda, aos 35m, e Lucas Ordóñez, aos 37m, confirmaram a goleada. Na reta final, aos 48m, Zé Miguel reduziu (6-2).

Em cima da buzina, João Pereira, dos pacenses, desperdiçou uma grande penalidade. O desaire deixou o Juventude Pacense no 6.º lugar, com 20 pontos.

Por sua vez, o Benfica reforçou a liderança do campeonato, com 37 pontos, mais quatro do que Sporting e FC Porto.

Dragões à condição na vice-liderança

Os portistas dominaram e venceram na receção ao Óquei de Barcelos, por 3-0. O marcador foi inaugurado aos 10m, por Hélder Nunes. Entre faltas, o 2-0 apenas surgiu aos 28m, por Carlo Di Benedetto.

Por fim, Mena encerrou a contenda, a dois minutos da buzina.

Assim, o FC Porto igualou o Sporting (2.º) na vice-liderança, com 33 pontos. Quanto ao Barcelos, segue no 4.º posto, com 26 pontos.

No outro encontro desta tarde, o Juventude de Viana (11.º) venceu o Valongo (9.º), por 6-3.

A 14.ª jornada da Liga termina na noite de quarta-feira, com o Sanjoanense-Sp. Tomar (19h), Riba D’Ave-Oliveirense (21h) e o Braga-Sporting (22h).

Seguem-se também os oitavos de final da Taça de Portugal. Na sexta-feira, o FC Porto recebe o Juventude Pacense (20h). No sábado, o Benfica visita o Riba D’Ave (18h30), enquanto o Sporting recebe o Sp. Tomar na noite de domingo (19h).