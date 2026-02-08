Hóquei: Benfica, Sporting e FC Porto goleiam no campeonato nacional
Encarnados seguem líderes após vitória sobre o Valongo, leões mantêm pressão e dragões «atropelam» o Turquel na 15.ª jornada
Encarnados seguem líderes após vitória sobre o Valongo, leões mantêm pressão e dragões «atropelam» o Turquel na 15.ª jornada
A 15.ª jornada do Campeonato Nacional de hóquei em patins ficou marcada por vitórias expressivas dos três grandes, com Benfica, Sporting e FC Porto a confirmarem o favoritismo e a animarem a luta nos lugares cimeiros da tabela.
Na Luz, o Benfica recebeu e bateu o Valongo por 5-1, num encontro em que os encarnados beneficiaram de três cartões azuis vistos pelo adversário ainda na primeira parte.
Roberto di Benedetto inaugurou o marcador e Gonçalo Pinto dilatou a vantagem, antes de bisar em power play para estabelecer o 3-0 ao intervalo. Na segunda metade, Diogo Rafael fez a «mão cheia», com João Maló a apontar pouco depois o golo de honra dos visitantes. O Benfica segue firme na liderança do campeonato, com 43 pontos, enquanto o Valongo se mantém em sétimo, com 18.
No Pavilhão João Rocha, o Sporting não deu hipóteses ao CD Póvoa, vencendo por 8-1. Alessandro Verona abriu o caminho logo aos cinco minutos e viria a ser uma das figuras da partida, ao assinar um hat-trick.
Santiago Honório também bisou, num jogo em que os leões chegaram ao intervalo a vencer por 4-0, mesmo tendo jogado em under play. A segunda parte trouxe mais golos e ainda permitiu a Edo Bosch rodar a baliza, com Zé Diogo Macedo a travar um penálti.
O tento de honra poveiro surgiu já no último minuto, por Tiago Pinheiro. O Sporting soma agora 38 pontos, a cinco do líder, enquanto o CD Póvoa continua na lanterna-vermelha, com quatro.
Já no Dragão Arena, o FC Porto protagonizou mais uma goleadas na época, ao derrotar o Turquel por 9-1. Carlo di Benedetto esteve em noite de inspiração, assinando um póquer ainda na primeira parte, que terminou com um esclarecedor 9-0.
Gonçalo Alves, Hélder Nunes, Rafa Cota, Ezequiel Mena e Telmo Pinto também fizeram o «gosto ao stick». No segundo tempo, os dragões baixaram o ritmo e Panchi Briggs apontou o golo de honra do Turquel.
A equipa de Paulo Freitas segue no quarto lugar, com 32 pontos, enquanto o Turquel ocupa o 12.º posto.