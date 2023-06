Carlos Nicolía completou um «póquer» e o Benfica venceu o Sporting por 4-2, no regresso ao Pavilhão Fidelidade, no terceiro jogo do play-off que vai definir o novo campeão de hóquei em patins. A equipa de Nuno Resende fica, assim, em vantagem no play-off (2-1) e pode garantir o título no quarto jogo, já no próximo domingo, no Pavilhão João Rocha.

O filme do jogo

O Benfica repete, assim, o resultado do primeiro jogo, mas, desta vez, sem prolongamento, mas novamente com Carlos Nicolía determinante na marcação dos livres diretos que acabaram por decidir este terceiro dérbi.

O jogo começou como os dois primeiros, intenso, com o Benfica a procurar assumir a iniciativa, mais pressionado por estar a jogar em casa, na procura de um triunfo que lhe permitisse regressar ao João Rocha em vantagem no play-off. O Benfica entrou, assim, muito agressivo, no ataque à bola e à baliza de Ângelo Girão, diante de um Sporting que entrou mais na expetativa, muito concentrado em defender e à espera de erros do rival.

Um jogo com muitos choques, muitos protestos e casos. A agressividade do Benfica traduziu-se num número crescente de faltas e, numa delas, Ferran Font caiu e, na queda, acabou por atingir Gonçalo Pinto, na cabeça, com o stick. Apesar dos muitos protestos dos encarnados, foi assinalada apenas a sexta falta ao Benfica.

A verdade é que, uns minutos mais tarde, aconteceu o contrário, com Diogo Rafael, na disputa de uma bola aérea, também atingiu Matías Platero com o stick na face. Quando aconteceu este segundo caso, o Sporting já vencia por 1-0, num lance que resulta de mais uma falta do Benfica, neste caso de Lucas Ordoñéz, que viu cartão azul, sobre Ferran Font. Na marcação do livre direto, Nolito deu um pequeno toque na bola, antes de rematar forte para as redes de Pedro Henriques.

Os leões ganhavam, assim, vantagem no jogo que se tornou ainda mais intenso, com o Benfica a procurar o empate nos nove minutos que faltam até ao intervalo. Ainda antes do intervalo, Verona caiu sobre o ombro esquerdo e foi direto para o balneário com muitas queixas.

NIcolía outra vez determinante

A segunda parte foi completamente diferente, até porque começou com um livre direto para o Benfica que Carlos Nicolía transformou no empate. Bola ao centro, ataque do Sporting e Henrique Magalhães atinge Nicolía no queixo. Cartão azul, novo livre para Carlos Nicolía e reviravolta no marcador, com dois golos no mesmo minuto.

O hoquista argentino já tinha sido determinante no primeiro jogo, com dois golos, ambos de livre direto, no prolongamento, e esta noite voltou a ser o principal destaque na equipa de Nuno Resende, até porque, volvidos mais oito minutos, o Sporting chegou às dez e Nicolía voltou a bater Ângelo Girão, novamente num livre direto. Em três tempos o Benfica virava o jogo de 0-1 para 3-1 e Rui Costa festejava efusivamente nas bancadas.

O Sporting ainda reduziu a diferença, a quinze minutos do final, com um golo de Nolito, o único de bola corrida neste jogo, numa altura em que o Benfica estava em inferioridade numérica, por cartão azul a Roberto di Benedetto.

No entanto, os encarnados acabaram por recuperar a diferença de dois golos, na sequência de uma falta polémica sobre Ferran Font que permitiu a Nicolía chegar ao «póquer» neste jogo.

Nos instantes finais do jogo, o Benfica geriu a vantagem e segurou o resultado que lhe vai permitir, no próximo domingo, discutir o título no quarto jogo.

Em caso de vitória do Sporting, o jogo será decidido numa «negra, já marcada para dia 21, novamente no Pavilhão Fidelidade.