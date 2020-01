O Benfica venceu hoje o Sporting, por 6-3, no pavilhão da Luz, em jogo da 12.ª jornada do campeonato português de hóquei em patins, e isolou-se na liderança, deixando os leões à distância de três pontos.

Carlos Nicolía, no primeiro minuto, Jordi Adroher (28 e 42), Lucas Ordoñez (33 e 49) e Valter Neves (34) foram os autores dos golos ‘encarnados’, que sofreram três golos dos sportinguistas Gonzalo Romero, aos quatro, Toni Pérez (30) e Pedro Gil (47).

No outro jogo deste domingo, o FC Porto recebeu e bateu os Tigres por 10-2.

Na tabela classificativa, o Benfica isolou-se na liderança, somando 31 pontos, destronando o Óquei de Barcelos, que empatou com o HC Braga (4-4), do primeiro lugar, com 29 pontos enquanto o Sporting permanece no terceiro posto, com 28, agora empatado com a Oliveirense e o FC Porto.