A Oliveirense voltou a sair derrotada na Liga dos Campeões de hóquei em patins por 3-2, desta vez diante de um Benfica que continua sem perder na temporada e que somou novo triunfo fora de portas.

Viti abriu o marcador para os encarnados com um remate de meia distância, mas João Souto respondeu de forma imediata com um penálti convertido e tudo empatado antes dos 10 minutos.

No entanto, o Benfica voltaria à frente num lance de puro talento individual. Zé Miranda, rodopiou sobre o adversário e finalizou com uma picadinha perante Bernardo Mendes.

No segundo tempo a Oliveirense que esteve por cima, mas foi o Benfica que conseguiu faturar novamente. Depois de marcar Viti entrou na área e serviu Ordoñez, que só teve de encostar.

A formação de Oliveira de Azeméis insistiu até ao fim e, já nos últimos 30 segundos, Marc Rouzé reduziu para 2-3 mas já não foi a tempo de evitar o desaire. Com esta vitória, os encarnados igualam o Sporting na liderança do Grupo B, enquanto a Oliveirense continua sem pontuar.

Em Barcelos, o Óquei recebeu e bateu os espanhóis do Liceo da Corunha por 3-1. A equipa de Rui Neto até começou a perder, graças a um grande lance individual de Nil Cervera, mas mostrou maturidade competitiva. O empate surgiu a segundos do intervalo: Miguel Rocha descobriu Vieirinha ao segundo poste, para finalização fácil.

No arranque da segunda parte Miguel Rocha falhou um penálti, mas, logo a seguir, Vieirinha brilhou com uma jogada individual de recorte técnico, fazendo o 2-1. No minuto seguinte, um desvio infeliz de Nuno Paiva acabou por trair o seu próprio guarda-redes, fixando o 3-1.

Até ao final, houve espaço para livres diretos desperdiçados por ambas as equipas e para cartões azuis (e até um vermelho a Bruno Saavedra), mas o resultado já não se alterou.

O Óquei de Barcelos vence assim pela primeira vez nesta edição da Champions e sobe ao terceiro lugar do Grupo B a três pontos de Sporting e Benfica.