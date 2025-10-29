O Benfica venceu esta quarta-feira o FC Porto por 4-2 naquele que foi o jogo grande da terceira jornada e senta-se isolado no primeiro lugar da classificação, após um arranque 100 por cento vitorioso no campeonato.

O Pavilhão Fidelidade acolheu o primeiro Clássico do ano entre águias e dragões e o jogo começou com parada e resposta nos primeiros minutos. No entanto, muitos remates, mas pouco acerto das duas equipas.

Mesmo assim, o Benfica encontrava-se ligeiramente por cima do jogo e, aos nove minutos do primeiro tempo, Xavi Malián «agarrou» com o stick João Rodrigues na área e o árbitro não teve dúvidas em assinalar grande penalidade. Zé Miranda assumiu a responsabilidade e abriu o marcador na Luz.

Pouco depois Gonçalo Alves numa grande jogada individual tentou responder para o FC Porto, mas o hoquista acabou por perder a bola já dentro da área do Benfica.

Os encarnados estavam mais confortáveis no encontro e o segundo golo chegou com alguma naturalidade. Zé Miranda arrancou pela direita, cruza e Gonçalo Pinto a meias com Manrubia desvia para o fundo das redes de Xavier Malián.

Cinco minutos depois Vítor Oliveira com um bom remate, dilatou a vantagem e deixou o Benfica a vencer por 3-0 ao intervalo.

No recomeço da partida, o FC Porto reagiu por intermédio de Hélder Nunes. Jogada individual do hoquista dos dragões a terminar com um remate forte cruzado. Quando se esperava por uma resposta dos azuis e brancos, Carlo di Benedetto viu o cartão azul e deixou o FC porto a jogar com menos uma unidade por dois minutos.

O Benfica acabou por não aproveitar a vantagem numérica, mas chegou ao golo pouco depois. Roberto di Benedetto entrou pela área dos dragões e Xavi Malián acabou por acertar no jogador do Benfica com o stick causando nova grande penalidade. Zé Miranda foi novamente chamado à conversão, mas desta vez acabou por atirar por cima da baliza dos dragões.

Os dragões voltaram a reduzir de grande penalidade. Gonçalo Alves teve uma primeira oportunidade, mas falhou. Dois minutos depois, novo penálti e desta vez o jogador do FC Porto rematou forte para o 3-2.

No último minuto, os azuis e brancos decidiram jogar com cinco jogadores de campo, mas a cerca de 30 segundos do final, Nil Roca recuperou uma bola na defesa e rematou para uma baliza deserta.

Com este triunfo, o Benfica sobre à liderança da classificação, isolado, com nove pontos em três jogos. O FC Porto, caiu para décimo com apenas três pontos conquistados.