O Benfica venceu o Reus por 2-1 nos penáltis, após um empate a duas bolas no tempo regulamentar, e garantiu a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins, juntando-se ao FC Porto.

Os encarnados, que partiam como favoritos na eliminatória, tiveram bastantes dificuldades em levar a formação espanhola de vencida. Apesar das dificuldades sentidas ao longo do encontro, os homens de Eduard Castro entraram fortes e chegaram rapidamente à vantagem, através de Zé Miranda (cinco minutos).

O segundo tempo trouxe, ao contrário do primeiro, vários golos e um final de loucos. A dez minutos do apito final, as equipas afinaram a pontaria e obrigaram, inclusive, ao prolongamento. Martí Casas e Marc Julià (42m e 44m) marcaram para os visitantes, enquanto Gonçalo Pinto apontou o tento encarnado (43m).

No prolongamento, a assertividade dos últimos minutos do tempo regulamentar não esteve presente e, apesar das tentativas de ambas as partes, a igualdade manteve-se até ao apito final.

Nas grandes penalidades, o Benfica desfez a malapata dos penáltis, uma vez que havia perdido os dois últimos desempates, e levou a melhor diante do Reus Deportiu, garantindo a passagem para as «meias» da Liga dos Campeões.

Na próxima fase, o Benfica joga diante do vencedor do jogo entre o Barcelona e o Sporting, em jogo marcado para esta quinta-feira às 19h00.