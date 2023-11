A equipa de hóquei em patins do Benfica recebeu e bateu o Sporting de Tomar por 6-3, este sábado, em jogo da 9.ª jornada do campeonato, voltando a colar-se ao Sporting no topo da classificação.

Depois dos triunfos do Sporting sobre o Turquel (6-1) e da goleada do FC Porto ao Carvalhos (10-0), a equipa comandada por Nuno Resende também venceu este domingo, mantendo tudo igual no topo da classificação.

Os encarnados entraram forte no jogo e foram construindo a vantagem com golos de Carlos Nicolía (13, 15 e 49m), Diogo Rafael (20m). Gonçalo Pinto (24m) e Lucas Ordoñez (46m). A equipa de Tomar, por seu lado, reduziu a diferença com um «bis» de Guilherme Silva (24 e 36m) e mais um golo de Gonçalo Neto (47m).

Classificação dos primeiros: Sporting e Benfica, 22 pontos; FC Porto, 21; Sp. Tomar e Oliveirense, 19 (menos um jogo); Óquei de Barcelos, 17.

Os resultados da 9.ª jornada