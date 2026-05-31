O Benfica venceu, este domingo, o Óquei de Barcelos por 5-4, após prolongamento, no segundo jogo da meia-final do campeonato de hóquei em patins.

O Óquei de Barcelos entrou melhor no encontro e em apenas cinco minutos já vencia por 2-0. Carlos Ramos (4m) e Miguel Rocha (5m) deram a vantagem cedo no encontro à equipa da casa.

A formação encarnada demorou a reagir, mas voltou a equilibrar, com golos de Pau Bargalló aos 17 minutos, e Di Benedetto aos 24, as contas do marcador, que permaneceram inalteradas até ao descanso.

No segundo tempo, o Barcelos voltou a entrar com a pontaria afinada e, mais uma vez, cavou uma vantagem de dois golos de diferença. Kyllian Gil (37m) e Carlos Ramos (38m) construíram o 4-2. Pau Bargalló voltou a responder para o lado encarnado com dois tentos num curto espaço de tempo (41m e 42m).

A igualdade permaneceu até ao final do tempo regulamentar, obrigando as equipas jogarem mais dez minutos para decidirem o segundo jogo da meia-final do campeonato de hóquei em patins.

No prolongamento, o Benfica foi mais forte e Zé Miranda, de grande penalidade, fez o 5-4. Nos minutos finais, as águias não conseguiram manter a posse de bola e valeram as belas defesas do guardião para manter a liderança no encontro.

Com este resultado, o Benfica cava uma vantagem de 2-0 na meia-final e pode decidir a eliminatória em casa já no próximo jogo, marcado para dia 4 de junho, às 15h00.