O Benfica venceu, esta quinta-feira, o Óquei de Barcelos por 4-1, no terceiro jogo das meias-finais do campeonato nacional de hóquei em patins.

Depois das vitórias nos dois primeiros jogos, a formação encarnada voltou a mostrar superioridade frente a uma formação de Barcelos incapaz de suster a avalanche ofensiva das águias.

O Benfica entrou forte no encontro e no primeiro minuto de minuto já se encontrava na frente do marcador. Zé Miranda, que havia marcado o golo decisivo da vitória encarnada no segundo jogo das meias-finais, abriu a contagem. Oito minutos depois, o jovem português de 22 anos voltou a marcar, dilatando a vantagem encarnada para 2-0.

Aos 12 minutos, o Benfica voltou a fazer balançar as redes do Barcelos, com um golo de Lucas Ordóñez, cavando uma vantagem confortável até ao descanso.

No segundo tempo, o ímpeto benfiquista manteve-se e as águias chegaram ao 4-0 através de Di Benedetto (45m). A fechar o encontro, a equipa visitante ainda reduziu a desvantagem, mas o golo tardio não impediu a passagem do Benfica à final. Kyllian Gil fez o único golo da equipa de Barcelos, aos 49 minutos.

Com esta vitória, os encarnados fazem o pleno frente ao Óquei de Barcelos e seguem para a final do campeonato nacional de hóquei em patins, onde vão defrontar o Sporting, que afastou o FC Porto também em três jogos.

O primeiro jogo da final, igualmente disputada à melhor de cinco jogos, está agendado para o dia 13 de junho.