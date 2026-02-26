O Benfica voltou a vencer o Sporting no Grupo B da Liga dos Campeões e garantiu, desde já, a qualificação para os quartos de final, mantendo ainda a incrível invencibilidade na presente temporada, somando esta noite o 30.º jogo consecutivo sem derrotas.

Um dérbi bem mais emotivo do que o primeiro, no João Rocha (1-4 para o Benfica), com o Benfica a marcar logo a abrir, mas a ver os leões empatarem 2-2 em cima do intervalo. Valeu aos encarnados uma noite inspirada de Roberto di Benedetto que marcou três dos quatro golos da equipa de Edu Castro.

Confira o FILME DO JOGO

Um dérbi que começou, desde logo, a ferver, com a equipa da casa a abrir o marcador aos 37 segundos, numa altura em que ainda estavam a entrar adeptos para as bancadas. Logo que recuperou a primeira bola, os encarnados foram com tudo para a frente e Roberto di Benedetto atirou a contar.

O Sporting procurou reagir rápido, mas acertou no poste e, logo a seguir, Conti Acevedo negou o empate com uma defesa com a viseira do capacete. Os ânimos aqueceram, Di Benedetto e Rafael Bessa envolveram-se em empurrões e o árbitro resolveu a contenda com um cartão azul para cada lado, mas foi já com cinco para cinco que o Benfica chegou ao 2-0, aos 7 minutos, numa rápida combinação de Roberto di Bendetto com João Rodrigues que permitiu ao francês bisar no jogo. A bola parece que ainda sofreu um desvio num stick de um jogador do Sporting que terá traído Xano Edu.

Depois do segundo golo, o Benfica levantou um pouco o pé, mas o Sporting estava com dificuldades em embalar no ataque e quando conseguia chegar lá à frente, encontrou sempre um Conti Acevedo intransponível na baliza, com um par de defesas do outro mundo.

Os leões passaram a defender melhor, mas a verdade é que não conseguiam incomodar na frente, o que levou Edo Bosh a pedir um timeout para reorganizar a equipa. Não sabemos o que o treinador espanhol terá dito, mas a verdade é que os leões cresceram no jogo e chegaram ao empate em dois tempos, já muito perto do intervalo.

Já depois de ter desperdiçado uma grande oportunidade, Henrique Magalhães reduziu a diferença, aos 23 minutos, numa recarga a um primeiro remate de Rampulla. Bola ao cento e penálti para o Sporting, com o árbitro a assinalar uma falta evidente sobre Nolito Romero. Na conversão do castigo máximo, Rampulla atirou forte a meia altura e empatou o jogo. Tínhamos dérbi.

Ao contrário da primeira parte, foi o Sporting que entrou melhor no segundo tempo, ameaçando a reviravolta no marcador e obrigando o Benfica a disparar no número de faltas. No entanto, foi o Benfica que recuperou a vantagem com uma bomba indefensável de Rafael Miranda. Logo a seguir, Rafael Bessa viu um segundo cartão azul e os leões ficaram reduzido a quatro durante dois minutos, permitindo ao Benfica reorganizar-se.

A verdade é que o Benfica acabou por ultrapassar o Sporting no número de faltas e, a quatro minutos do final, chegou às dez, concedendo um livre direto ao Sporting. Nolito Romero, especialista nestes lances, atirou a contar e voltou a empatar o dérbi que, com pouco mais de três minutos para o fim, estava ao rubro.

Foi nesta altura que voltou a aparecer o experiente Roberto di Benedetto a recuperar a vantagem para o Benfica, numa transição rápida. O Sporting acabou por também chegar às dez faltas, mas Xano Edo defendeu o livre de Zé Miranda e os adeptos tiveram de suster a respiração até ao último segundo. O jogo acabou com o Sporting a rematar à baliza de Conti Acevedo, mas a bola não entrou e foi o Benfica que festejou a vitória que abre as portas dos quartos de final.

Com 19 pontos, o Benfica assegura a qualificação para os quartos de final, quando faltam ainda três jornadas para o final da primeira fase, enquanto o Sporting, com os mesmos 10 pontos, cai para o terceiro lugar do Grupo B, ultrapassado pelo HC Liceo que, também esta quinta-feira, derrotou o Hockey Bassano por 4-3.

O Benfica vai ainda tentar assegurar o primeiro lugar, uma vez que o primeiro classificado do Grupo B vai defrontar o quarto classificado do Grupo A que, nesta altura, é liderado pelo FC Porto. Com uma reviravolta, os dragões venceram o Hockey Trissino (4-3), no Dragão Arena, esta quinta-feira.