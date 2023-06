Benfica e Sporting começam esta quinta-feira, a partir das 15h00, a discutir o play-off da final do campeonato de hóquei em patins, num jogo que poderá acompanhar, minuto a minuto, no Maisfutebol.

O Benfica procura igualar o FC Porto, atual detentor do título, em número de troféus (24), enquanto o Sporting procura chegar ao 10.º título.

As águias chegaram a esta fase depois de uma intensa meia-final com o FC Porto (3-2), enquanto os leões precisaram apenas de três jogos para bater o Óquei de Barcelos (3-0).

Além do título no hóquei em patins, Benfica e Sporting também vão disputar os títulos de basquetebol e futsal da presente temporada (confira todas as datas).

