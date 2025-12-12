O Benfica goleou o Óquei de Barcelos, campeão europeu em título, por 6-1, em jogo do Grupo B da Liga dos Campeões, numa ronda em que a Oliveirense venceu em Itália e o Sporting empatou na Corunha.

O resultado mais surpreendente desta terceira ronda de Champions ficou registado no Pavilhão Fidelidade, na Luz, com os encarnados a aplicarem «chapa 6» ao campeão da Europa em título, num jogo em que João Rodrigues, com três golos, esteve em particular destaque.

Carlos Ramos ainda respondeu ao primeiro golo de João Rodrigues, num início de jogo equilibrado, mas depois o Benfica disparou no marcador. Além de João Rodrigues, marcaram ainda Roberto di Benedetto e Zé Miranda, este último também a bisar no jogo.

Foi a terceira vitória consecutiva do Benfica que, desta forma, passa a liderar o Grupo B destacado, com 9 pontos, mais dois do que o Sporting que, também esta quinta-feira, foi à Corunha empatar com o Liceo 2-2.

A equipa galega esteve mesmo a vencer por 2-0, com golos de César Carballeira (12m) e Toni Pérez (27m), mas os leões nivelaram o resultado com golos de Nolito Romero (39m) e Rafael Bessa (47m).

Ainda no mesmo grupo, a Oliveirense somou a primeira vitória nesta fase ao bater os italianos do Hockey Bassano, em Itália, por 3-1, com um hat-trick de Bruno Di Benedetto, irmão de Roberto [Benfica] e Carlo [FC Porto].

Classificação do Grupo B da Champions: Benfica, 9 pontos; Sporting, 7; HC Liceo, 4; OC Barcelos e UD Oliveirense, 3; Hockey Bassano, 0.