A equipa de hóquei em patins do Benfica somou a quinta vitória consecutiva no campeonato ao bater, este sábado, o Riba D’Ave, na Luz, por 9-4, assumindo a liderança do campeonato com os mesmos pontos do que o FC Porto que tem mais um jogo realizado.

Uma vitória tranquila para o vice-campeão português, num jogo em que apenas os dois guarda-redes e Gonçalo Pinto não marcaram. João Rodrigues abriu caminho, com os dois primeiros golos da noite, aos 5 e aos 7 minutos, antes de Diogo Rafael (14m), Lucas Ordóñez (25m), Roberto di Benedetto (28m), Nil Roca (29m), Pau Bargalló (43 e 46m) e Zé Miranda (45m) também marcarem.

Do lado dos visitantes, marcaram Bruno Dinis (10m), Anderson Nery (23m) e Nanu Castro (32 e 46m).

Entretanto, o FC Porto também arrancou uma vitória confortável na visita a Braga, num jogo em que começou a perder por 3-0, mas que acabou por ganhar com cinco golos de diferença (8-3).

Os minhotos entraram melhor e destacaram-se no marcador com golos de António Trabulo (3 e 12m) e Pedro Mendes (18m), mas depois os campeões nacionais viraram o resultado com golos de Hélder Nunes (20 e 22m), Gonçalo Alves (33 e 47m), Carlo di Benedetto (37, 43 e 50) e Rafa (48m).

Benfica e FC Porto passam, assim, a somar os mesmos 15 pontos, mas o FC Porto tem mais um jogo realizado.

No terceiro lugar do pódio está o sensacional Juventude Pacense que, também este sábado, surpreendeu o Sporting com uma vitória por 8-4.

Resultados da 6.ª jornada

Murches - Sporting de Tomar, 3-5

Juventude Pacense – Sporting, 8-4

HC Braga - FC Porto, 3-8

Sanjoanense - Óquei de Barcelos, 4-1

Valongo - Candelária, 5-1

Benfica - Riba d’ Ave, 9-4

Juventude de Viana - Oliveirense, 4-3