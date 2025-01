Benfica e FC Porto venceram os respetivos jogos, relativos à 11.ª jornada do campeonato de hóquei em patins, ambos a jogar em casa e, desta forma, voltam a juntar-se ao Sporting no topo da classificação, todos com 27 pontos, embora leões e águias tenham ainda um jogo em atraso por disputar.

Depois da polémica vitória do Sporting sobre o Riba D’Ave (2-1), o Benfica sentiu tremendas dificuldades para ultrapassar o Juventude de Viana no Pavilhão Fidelidade, mas acabou por vencer por 6-5 mesmo ao cair do pano.

Os encarnados, que jogaram a meio da semana, para a Champions, já perdiam por 2-0 aos 5 minutos, mas chegaram ao intervalo já a vencer por 4-3.

Já na segunda parte, o Juventude de Viana voltou para a frente do marcador (5-4), obrigando o Benfica a dar tudo nos instantes finais para chegar à vitória, garantida com um golo de Roberto Di Benedetto no último suspiro do jogo.

Com esta vitória, o Benfica junta-se ao Sporting no topo da classificação, antes dos dois rivais acertarem o calendário, na próxima quarta-feira (20h00), no dérbi em atraso da segunda jornada, marcado para o Pavilhão Fidelidade.

Bem mais tranquila foi a vitória do FC Porto sobre a Juventude Pacense (5-3), com Gonçalo Alves (três golos) e Hélder Nunes (2 golos) em plano de destaque.

O jogo chegou ao intervalo com um empate 1-1, mas depois a equipa da casa disparou no marcador e, num ápice, chegou aos 4-1. Os visitantes ainda reduziram a diferença, mas o hat-trick de Gonçalo Alves acabou com o jogo.

O FC Porto volta, assim, a destacar-se no topo da classificação, com os mesmos 27 pontos do que Benfica e Sporting, mas a equipa do Dragão conta com mais um jogo do que os rivais que vão acertar o calendário na próxima quarta-feira no tal dérbi em atraso.

Os resultados da 11.ª jornada do campeonato

Sábado:

HC Braga – Sanjoanense, 7-5

Riba d’ Ave – Sporting, 1-2

Domingo:

Murches – Valongo, 1-2

Oliveirense – Candelária, 5-2

Benfica - Juventude de Viana, 6-5

FC Porto - Juventude Pacense, 5-3

Sporting de Tomar - Óquei de Barcelos, 2-3

Classificação dos primeiros: FC Porto, 27 pontos; Benfica e Sporting, 27 (menos um jogo); Óquei Barcelos, 24; Oliveirense e Juv. Pacense, 16; HC Braga e Valongo, 15.