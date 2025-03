A equipa de hóquei em patins do Benfica foi a Famalicão golear o Riba d’Ave por 5-1 no jogo de abertura da 19.ª jornada do campeonato e, desta forma, coloca pressão sobre Sporting e FC Porto que só jogam esta quarta-feira.

Um jogo de sentido único no Pavilhão do Riba d’Ave, com os encarnados a adiantarem-se no marcador com golos de Nil Roca (6m) e Pau Bargalló (22m). A equipa da casa ainda reduziu a diferença, por Franco Toledo (31m), mas os visitantes asseguraram o triunfo com mas três golos de rajada, marcados num espaço de seis minutos: Zé Miranda (42m) e mais dois de Pau Bargalló (44 e 48m).

Com esta vitória, o Benfica alcança o FC Porto no segundo lugar da classificação e fica a apenas a um ponto do líder Sporting, mas os rivais jogam ainda esta quarta-feira.

Os leões recebem o Juventude Pacense (19h30), enquanto os dragões vão medir forças com o HC Braga (20h00).

Resultados da 19.ª jornada

Terça-feira:

Riba d’ Ave - Benfica, 1-5

Quarta-feira:

Sporting - Juventude Pacense, 19:30

FC Porto - HC Braga, 20:00

Sporting de Tomar - Murches, 21:00

Oliveirense - Juventude de Viana, 21:00

Óquei de Barcelos - Sanjoanense, 21:30

Candelária - Valongo, 21:00 locais (22:00 em Lisboa).

Classificação dos primeiros: Sporting, 46 pontos/18 jogos; FC Porto, 45/18; Benfica, 45/19; Óquei de Barcelos, 36/18; Oliveirense, 32/18.