A equipa de hóquei em patins do Benfica goleou esta quarta-feira, em casa, o Valongo, por 5-1, no terceiro jogo dos quartos de final, e, desta forma, marcou encontro com o Sporting nas meias-finais dos play-offs do campeonato nacional.

Depois do triunfo caseiro por 5-4 e da derrota fora por 5-2, em dois jogos decididos no prolongamento, a equipa da Luz impôs-se na «negra», num embate em que ao intervalo já liderava com um confortável 4-0.

Lucas Ordoñez (2m), Carlos Nicolía (8 e 37m), Gonçalo Pinto (16m) e Diogo Rafael (21m) apontaram os golos dos anfitriões, enquanto Facundo Bridge (28m) marcou para os forasteiros.

Nas meias-finais, o Benfica vai medir forças com o vizinho e campeão em título Sporting, que superou o HC Braga, com uma goleada em casa por 5-1 e uma vitória tangencial fora por 3-2.

O outro confronto das meias-finais vai opor o FC Porto, vencedor da fase regular, ao Óquei de Barcelos, que também ultrapassaram os jogos dos «quartos» com dois triunfos, face a Sp. Tomar (7-0 em casa e 3-2 fora) e Oliveirense (4-3 fora e 3-2, após prolongamento, em casa), respetivamente.

Nas meias-finais, disputadas à melhor de cinco, com jogos alternados em casa e fora, FC Porto e Sporting vão ter o fator casa a seu favor, sendo que os encontros estão previstos para 29 de maio e 4, , 10 e 12 de junho.