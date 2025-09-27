O Benfica venceu (3-2) este sábado a Oliveirense nas meias-finais da Elite Cup. Com este triunfo, os encarnados ultrapassaram a formação de Oliveira de Azeméis e carimbaram a passagem à final.

Roberto Di Benedetto (8m), Nil Roca (12m) e Gonçalo Pinto (27m) fizeram os golos dos encarnados, enquanto Franco Platero (4m) e Joan Galbas (34m) marcaram para a Oliveirense.

Na decisão vão medir forças com o Sporting, que eliminou o FC Porto (2-1). A final está marcada para as 19 horas deste domingo, dia 28 de setembro, em Odivelas. 

Já segue o canal do Whatsapp do Maisfutebol?

RELACIONADOS
Andebol: Sporting vence FC Porto e isola-se na liderança
Hóquei: Sporting vence FC Porto com reviravolta e está na final da Elite Cup