Hoquei Em Patins
Há 31 min
Hóquei em Patins: Benfica marca encontro com o Sporting na final da Elite Cup
Encarnados ultrapassaram nas «meias» a Oliveirense depois de vencer por 3-2
O Benfica venceu (3-2) este sábado a Oliveirense nas meias-finais da Elite Cup. Com este triunfo, os encarnados ultrapassaram a formação de Oliveira de Azeméis e carimbaram a passagem à final.
Roberto Di Benedetto (8m), Nil Roca (12m) e Gonçalo Pinto (27m) fizeram os golos dos encarnados, enquanto Franco Platero (4m) e Joan Galbas (34m) marcaram para a Oliveirense.
Na decisão vão medir forças com o Sporting, que eliminou o FC Porto (2-1). A final está marcada para as 19 horas deste domingo, dia 28 de setembro, em Odivelas.
