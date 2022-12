Benfica e Sporting continuam colados no topo da classificação do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins, com mais dois pontos do que o FC Porto, depois dos três grandes terem vencido, todos em casa e de forma folgada, os respetivos adversários da 10.ª jornada.

O Benfica bateu o Sp. Tomar por 5-0, o FC Porto venceu o Murches por 6-0, enquanto o Sporting goleou o Riba d’Ave por 7-1. Assim, ficou tudo na mesma no topo da classificação, com os três grandes a ganharem vantagem sobre os «europeus» Óquei de Barcelos e Valongo que se defrontam na próxima quarta-feira.

Resultados da 10.ª jornada

Sábado:

FC Porto – Murches, 6-0

Sporting - Riba d’Ave, 7-1

Benfica - Sporting de Tomar, 5-0

Parede - Paço de Arcos, 5-2

Quarta-feira:

Valongo - Óquei de Barcelos, 20:00

Oliveirense – Famalicense, 21:00

Quinta-feira:

HC Braga - Juventude de Viana, 21:00

Classificação dos primeiros: Benfica e Sporting, 27 pontos /10 jogos; FC Porto, 25/10; Óquei de Barcelos, 22/9; Valongo, 18/9; Sp. Tomar e Parede, 13/10.