A equipa de hóquei em patins do Benfica venceu o clássico com o FC Porto no Pavilhão da Luz por 4-1 e ultrapassou a equipa do Dragão na classificação, ao fim de três rondas, depois de ter iniciado a defesa do título com um tropeção em Braga (2-2) onde ainda vai jogar o Sporting este sábado.

Confira o FILME DO JOGO

Uma exibição muito equilibrada da equipa de Nuno Resende, com uma defesa muito sólida e um ataque muito eficaz, a saber marcar nos momentos mais determinantes do jogo e sabendo, depois, jogar com a vantagem no marcador, diante de um adversário que pagou caro cada vez que tentou arriscar um pouco mais no ataque.

[EM ATUALIZAÇÃO]