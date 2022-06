A equipa de hóquei em patins do Benfica venceu o Sporting por 5-3 no quarto jogo da meia-final e empatou o play-off (2-2), adiando todas as decisões para a finalíssima, marcada para o próximo domingo (18h30), para o Pavilhão João Rocha. Mais um jogo superintenso, mas disputado com lealdade, sem as picardias que marcaram o segundo embate entre os dois rivais. Os leões chegaram a estar a vencer por uma vantagem de dois golos, mas a equipa de Nuno Resende acabou por recuperar, com um hat-trick de Lucas Ordóñez, e adiar todas as decisões para a «negra» de domingo.

O Benfica estava obrigado a vencer e entrou no jogo com objetividade, chegando à vantagem logo à entrada para o segundo minuto, num lance pela direita, com remate certeiro de Lucas Ordóñez. Um início eletrizante, com oportunidades sucessivas, de Platero, à meia volta, e depois novamente por Ordóñez, para boa defesa de Girão. A vantagem do Benfica desfez-se, no entanto, aos 6 minutos, num remate de meia distância de Nolito Romero, numa altura em que os leões, muito seguros em termos defensivos, começavam a crescer no jogo.

O Benfica até tinha mais bola, mas não encontrava espaços para visar a baliza de Girão. O Sporting também não tinha pressa e, muitas vezes, quase esgotava o tempo de ataque, mas acaba por encontrar mais facilmente vias para a baliza de Pedro Henriques. Alessandro Verona chegou a festejar a reviravolta, mas o golo foi anulado, uma vez que a bola sofreu um desvio no patim de João Souto. Depois de mais duas boas defesas de Girão, os leões acabaram mesmo por virar o resultado, aos 18 minutos, com João Souto, a passe de Platero, a marcar com um remate rasteiro.

O Benfica ainda procurou elevar o ritmo nos instantes finais da primeira parte, mas voltou a chocar com um Sporting bem compacto e um Girão a brilhar na baliza até ao intervalo. Os leões defendiam a vantagem, mas chegavam ao intervalo no limite das faltas, com nove, contra apenas seis do Benfica.

Leões estiveram a vencer por 3-1

Uma situação que acabou por resultar numa oportunidade soberana para o Benfica empatar, logo a abrir a segunda parte, na sequência da décima falta dos leões, mas Lucas Ordóñez não conseguiu enganar Ângelo Girão que, até esta altura, ainda não tinha sofrido um golo de livre direto neste play-off. Não marcou o Benfica, voltou a marcar o Sporting, numa transição em alta velocidade, com Nolito Romero, sobre a esquerda, a destacar Alessandro Verona que atirou a contar.

Com dois golos de vantagem, o Sporting estava com um pé na final, mas faltava ainda muito jogo e o Benfica tinha uma palavra a dizer. Dois cartões azuis, a Ferran Font e Platero, deixaram os leões em inferioridade numérica e a equipa da casa e Carlos Nicolía reduziu a diferença na conversão de um livre direto. Os leões ainda tiveram uma oportunidade soberana para recuperar a vantagem, quando o Benfica chegou às dez faltas, mas Ferran Font acertou no ferro.

Não marcou o Sporting e o Benfica, em apenas dois minutos, virou o resultado para 4-3, com mais dois golos de Lucas Ordóñez. O argentino empatou primeiro com um remate de fora da área e, logo a seguir, completou o hat-trick na marcação de um penálti.

Os últimos minutos foram os mais intensos, com o Sporting a arriscar tudo no ataque. Ordóñez desperdiçou uma segunda grande penalidade, mas Diogo Rafael, mesmo com o jogo a acabar, marcou o quinto golo do Benfica, acabando com todas as dúvidas.

Com um empate 2-2 no play-off, fica, assim, tudo adiado para a finalíssima do próximo domingo (18h30), já com o FC Porto à espera na final.