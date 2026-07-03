César Carballeira é o primeiro reforço da equipa de hóquei em patins do FC Porto para a temporada 2026/27.

O defesa de 30 anos, que também pode jogar a médio, chega à cidade invicta proveniente do HC Liceo, vice-campeão da liga espanhol de hóquei. O seu currículo conta com 13 títulos, incluindo dois Europeus e um Mundial de seleções, uma Taça Intercontinental e uma Continental de clubes.

Ao longo dos 12 anos ligado ao emblema da Galiza, o internacional pela Espanha marcou mais de 150 golos.

Recorde-se de que o FC Porto, atual campeão europeu, despediu-se de Edu Lamas, que fez o caminho inverso de César Carballeira.