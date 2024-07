O Sporting anunciou esta sexta-feira que Edo Bosch é o novo treinador da equipa de hóquei em patins. Depois de uma boa temporada na Oliveirense, o treinador espanhol, de 48 anos, chega a Lisboa com a confiança reforçada para atacar a nova temporada à frente dos leões.

«É uma honra e um orgulho vestir esta camisola, as primeiras sensações de estar no Sporting são muito boas. Estamos a conhecer os cantos à casa e vamos começar a trabalhar para começar com toda a força», destacou o novo treinador em declarações às plataformas do clube de Alvalade.

O novo treinador sucede a Alejandro Domínguez e fez questão de mencionar o trabalho do seu antecessor. «Primeiro que tudo queria dar os parabéns pela excelente época que fez o Alejandro e, sobretudo, desejar-lhe a melhor saúde para toda a família e dizer-lhe que espero que tudo melhore para que volte ao hóquei, porque é uma pessoa que faz falta ao hóquei em patins», destacou.

Edo Bosch falou, depois, da sua perspetiva para a nova temporada. «No que respeita a táticas, o nosso hóquei tem muitas coisas parecidas às que o Alejandro Domínguez implementou no Sporting, logicamente com algumas mudanças, sobretudo na defesa, mas muito vertical, um hóquei agradável, um hóquei que conquiste os nossos adeptos e, sobretudo, estando aqui no Sporting, que nos dê o máximo de títulos possíveis», referiu ainda.