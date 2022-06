A equipa de hóquei em patins do FC Porto goleou o Benfica por 5-0 no Dragão Arena, no primeiro jogo do play-off do título. Com uma equipa mais fresca, a equipa liderada por Ricardo Ares entrou mais forte e chegou ao intervalo já a vencer por 4-0 diante de uma Benfica que não foi capaz de reagir. Logo a abrir a segunda parte, Rafa fez o 5-0 e o vencedor da fase regular geriu depois a vantagem até final.

Com mais tempo para recuperar e preparar os jogos do play-off, o FC Porto entrou mais forte no Arena Dragão, adiantando-se no marcador, logo aos 2 minutos, com um golo de Carlo di Benedetto, face a um Benfica que, sem Pablo Alvarez (lesionado), não conseguiu esconder o desgaste provocado pelos cinco jogos com o Sporting. Um golo que galvanizou o FC Porto e os seus adeptos que preencheram bem as bancadas do Arena Dragão, apesar dos primeiros dez minutos até terem sido equilibrados.

O Benfica só perdeu o pé numa falta de Nicolía sobre o compatriota Ezequiel Mena que deixou a equipa de Lisboa momentaneamente em desvantagem numérica. Pedro Henriques ainda defendeu o livre direto de Paulo Alves e foi ainda determinante, com mais duas boas defesas, mas à terceira oportunidade, Gonçalo Alves ampliou a vantagem da equipa da casa para 2-0.

Bola ao centro e novo golo do FC Porto, desta vez com uma grande assistência de Telmo Pinto para o francês Carlo di Benedetto bisar no jogo e marcar o 3-0. O FC Porto, que tinha acumulado seis faltas nos primeiros cinco minutos de jogo, estava agora pressionado, no limite das faltas, mas ainda chegou ao 4-0, aos 22 minutos, com uma bomba de Xavi Barroso numa recarga a um primeiro remate de Gonçalo Alves que, nesta altura, já era uma das figuras incontornáveis da partida.

O Benfica ainda usufruiu de um livre direito antes do intervalo, mas Nicolía permitiu a defesa de Xavi Mailán, num remate em que a bola ainda foi à trave. A verdade é que o FC Porto foi totalmente superior nesta primeira parte e até podia ter construído uma vantagem mais dilatada, não fossem as boas defesas de Pedro Henriques na baliza do Benfica.

Faltava ainda ver a melhor versão do Benfica, mas foi o FC Porto que voltou a entrar melhor, com mais um golo, desta vez marcado por Rafa. Estava feito. Com o FC Porto a controlar e o Benfica incapaz de reagir, a equipa da casa foi gerindo a vantagem, num jogo em que nenhuma das equipas conseguiu tirar proveito dos livre diretos.

O FC Porto ganha, assim, vantagem no play-off, e fica a duas vitórias do título de campeão. O segundo jogo está já marcado para domingo (15h00), para o Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz.

Calendário do play-off

1.º jogo: FC Porto-Benfica, 5-0

2.º jogo: Benfica-FC Porto, domingo (15h00)

3.º jogo: FC Porto-Benfica, 22 de junho (20h00)

4.º jogo: Benfica-FC Porto, 25 de junho (15h00)

5.º jogo: FC Porto-Benfica, 29 de junho (20h00)