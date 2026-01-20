O FC Porto anunciou esta terça-feira a renovação do contrato de Rafa, experiente hoquista de 34 anos, até 2027, ficando o clube com mais duas épocas de opção.

No clube desde 2009, Rafa já conquistou sete campeonatos, cinco Taças de Portugal, cinco Supertaças, uma Elite Cup, uma Liga dos Campeões, uma Taça Intercontinental e uma Taça Continental.

«Quando cheguei era um miúdo cheio de sonhos e poder fazer aqui toda a carreira era um desses sonhos. Felizmente isso tem acontecido até ao dia de hoje, porque mesmo nos três anos que passei fora estive sempre contratualmente ligado ao FC Porto. Hoje olho para trás e, se calhar, todos os sonhos que tinha já foram atingidos. Mas eu não quero ficar por aqui, quero continuar a ganhar e a dar títulos ao FC Porto. Só com esse pensamento é que faz sentido continuar aqui», destacou o avançado.

Rafa, recorde-se, chegou a ser apontado nas últimas semanas ao Benfica.