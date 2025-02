O FC Porto bateu esta quinta-feira o Saint-Omer, por 4-1, e somou pontos cruciais para a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

Na penúltima jornada da fase de grupos, a equipa de Ricardo Ares esteve melhor e sorriu em casa. Destaque para a exibição de Carlo Di Benedetto, que apontou quatro golos. Com este resultado, os dragões estão em segundo lugar do Grupo A, com 16 pontos.

Por outro lado, o Óquei de Barcelos empatou no terreno do Noia, por 2-2, mas continua na liderança do grupo, com 19 pontos.

No que toca ao Grupo B, o Benfica, que já tem a liderança garantida, venceu o Quévert, por 6-1. O Valongo perdeu no terreno do Trissino, por 6-5, e está em quinto lugar, com quatro pontos.

Por fim, no mesmo grupo, a Oliveirense triunfou na receção ao HC Liceo, por 4-2, e está em terceiro lugar, com 15 pontos.