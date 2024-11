A equipa de hóquei em patins do Sporting foi surpreendida este sábado na vista a Paços de Ferreira e acabou por ser goleada pela Juventude Pacense (8-4), em jogo da 6.ª jornada do campeonato, num jogo em que Joca Guimarães marcou seis golos.

A equipa de Paços de Ferreira saiu na frente, os leões ainda conseguiram responder aos primeiros golos, mas afundaram-se ao ritmo dos golos de Joca Guimarães, três deles marcados em apenas três minutos (13, 14 e 17m).

Com este desaire, a Juventude Pacense junta-se ao Benfica, Óquei de Barcelos, FC Porto e Sporting, todos com 12 pontos, mas a equipa da Luz vai jogar ainda este sábado, em casa, diante do Riba D’Ave, e pode destacar-se no topo da classificação.

Classificação do campeonato: Benfica, 12 pontos (4 jogos); Óquei Barcelos e Juventude Pacense, 12 (6 jogos); FC Porto e Sporting, 12 (5 jogos); Sp. Tomar, 9 (6 jogos).